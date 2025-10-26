Sfida tra giovani cuochi la scommessa di Tizzanini | un carciofo per diventare il migliore chef al mondo

Il suo cuore di carciofo ha conquistato l’Italia, ora deve conquistare il mondo intero. Sempre a Milano, dove tra martedì e mercoledì prossimi è in programma la finale della San Pellegrino Young Chef Academy Competition, una specie di campionato mondiale dei migliori cuochi under 30. A rappresentare l’Italia ci sarà lui, il 30enne Edoardo Tizzanini, toscano di nascita e bergamasco-milanese d’adozione, essendo sbocciato alla corte dei fratelli Chicco e Bobo Cerea, chef del tristellato Da Vittorio a Brusaporto, dove è stato a lungo sous-chef. Ora, sempre la famiglia Cerea gli ha affidato la guidato del DaV by Da Vittorio Louis Vuitton, prestigiosa ultima apertura milanese del brand di fine dining firmato Chicco e Bobo, in via Bagutta, nel cuore del Quadrilatero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

