Servizio Oepac il Comune di Roma aumenta le risorse per l' assistenza ai bambini con disabilità

Romatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Via libera dalla giunta capitolina alla delibera per l’aumento del costo orario del servizio Oepac, che garantisce l’assistenza per l'inclusione, l’autonomia e la comunicazione nelle scuole ai bambini e alle bambine con disabilità. La delibera fa seguito all’entrata in vigore del nuovo e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Gli Oepac “assediano” il Comune. Oltre 500 in piazza contro il precariato - Il motivo di questa nuova protesta, spalmata sulle giornate del 30 e 31 gennaio, è sempre lo stesso. Riporta romatoday.it

Oepac, per il Comune "non c'è nessun allarme". E anche il Pd torna nei ranghi - Il servizio Oepac, quello che garantisce la fruizione della didattica anche per studentesse e studenti con disabilità nelle scuole di Roma Capitale, non è da considerarsi a rischio. romatoday.it scrive

Roma, Municipio III: i consiglieri di Iv chiedono la riattivazione del servizio Oepac per gli alunni disabili delle scuole paritarie - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio lo ha deciso lo scorso 24 Novembre: gli operatori educativi per l’autonomia e la comunicazione (Opeac, ndr) - Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Servizio Oepac Comune Roma