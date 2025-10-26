Servizio Oepac il Comune di Roma aumenta le risorse per l' assistenza ai bambini con disabilità

Via libera dalla giunta capitolina alla delibera per l’aumento del costo orario del servizio Oepac, che garantisce l’assistenza per l'inclusione, l’autonomia e la comunicazione nelle scuole ai bambini e alle bambine con disabilità. La delibera fa seguito all’entrata in vigore del nuovo e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

