Serie D - Girone E Ghiviborgo-Siena è il match-clou Ingenito | Serviranno alti ritmi

Sfida di cartello al " Bellandi ", dove sale la capolista Siena, avversario forte e blasonato, favorito per la vittoria del campionato insieme a Grosseto e Foligno. I bianconeri arrivano in Media Valle accompagnati da un bel numero di tifosi, ma, soprattutto, dalla consapevolezza di poter dare il giusto seguito agli ultimi risultati. Come se non bastasse, nelle file senesi ci sono ben sette "ex", tre in panchina e quattro in campo: l’allenatore Bellezzani, il suo vice Lelli, il match-analist Cioni, oltre al difensore Conti, ai centrocampisti Barbera e Noccioli e all’attaccante esterno Vari. Fin qui il Siena, atteso con uno schieramento offensivo e propositivo, con una sorta di "3-2-4-1" come nelle caratteristiche delle squadre di Bellazzini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

