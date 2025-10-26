Serie C Puliservice s' impone e conquista il derby vs New Teodosis | terza vittoria su tre e vetta

Ottima anche alla terza prova. Un passo importante in avanti rispetto alla dura trasferta di Gioia Tauro e tre punti che danno morale e punti nel ranking.La Puliservice Reggio Calabria, la formazione in rosa del progetto Sportspecialist, non delude le attese e firma il tris di vittorie nel. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Attesa per il derby reggino di serie C femminile che sabato al PalaBoccioni vedrà affrontarsi la Puliservice Reggio Calabria e la New Teodosidos alle ore 19. Una partita che promette spettacolo e agonismo, trasmessa in diretta Facebook su ReggioTv, con rep - facebook.com Vai su Facebook

Serie C, Puliservice s'impone e conquista il derby vs New Teodosis: terza vittoria su tre e vetta - Un successo fortemente voluto dalle ragazze di mister Giglietta e del suo assistente Azzarà, che hanno dominato l’insidioso confronto cittadino davanti al tutto esaurito del Palaboccioni ... Da reggiotoday.it

