Serie C Dhelios Reggio Calabria cede il passo a una competitiva Lamezia

Reggiotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il bis non è riuscito. Dopo il convincente 3-0 all’esordio contro la Tonno Callipo Vibo Valentia di due settimane fa, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria ha dovuto arrendersi alla concretezza della preparata Volo Volley Lamezia Terme, che si è portata a casa il risultato pieno davanti a un nuovo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

serie c dhelios reggioSerie C, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria alla prima storica trasferta. Sfida all’Innova Volley Rende - Dopo l’esordio trionfale al PalaBoccioni, gli amaranto volano in terra cosentina per affrontare una delle novità del girone ... Come scrive reggiotv.it

serie c dhelios reggioSerie C, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria alla prima storica trasferta - Dopo l’esordio trionfale al PalaBoccioni, gli amaranto volano in terra cosentina per affrontare una delle novità del girone ... Scrive citynow.it

serie c dhelios reggioSerie C, Amaro Dhelios Reggio Calabria Volley ko al tie-break a Rende - Una sconfitta di misura, che lascia il sapore amaro di un’occasione mancata. Scrive strettoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Serie C Dhelios Reggio