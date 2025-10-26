Serie C Dhelios Reggio Calabria cede il passo a una competitiva Lamezia
Il bis non è riuscito. Dopo il convincente 3-0 all’esordio contro la Tonno Callipo Vibo Valentia di due settimane fa, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria ha dovuto arrendersi alla concretezza della preparata Volo Volley Lamezia Terme, che si è portata a casa il risultato pieno davanti a un nuovo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domenica a Certaldo la nostra Infiorata di Fucecchio sarà protagonista della giornata delle tradizioni popolari, che prevede una serie di eventi dedicati. Pro loco fucecchio - facebook.com Vai su Facebook
Un biglietto da visita importante che ha inaugurato nel migliore dei modi il suo cammino in Serie C - X Vai su X
Serie C, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria alla prima storica trasferta. Sfida all’Innova Volley Rende - Dopo l’esordio trionfale al PalaBoccioni, gli amaranto volano in terra cosentina per affrontare una delle novità del girone ... Come scrive reggiotv.it
Serie C, l’Amaro Dhelios Reggio Calabria alla prima storica trasferta - Dopo l’esordio trionfale al PalaBoccioni, gli amaranto volano in terra cosentina per affrontare una delle novità del girone ... Scrive citynow.it
Serie C, Amaro Dhelios Reggio Calabria Volley ko al tie-break a Rende - Una sconfitta di misura, che lascia il sapore amaro di un’occasione mancata. Scrive strettoweb.com