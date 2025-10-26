SERIE C Catania-Benevento | la diretta testuale

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento e Catania si affrontano al “Massimino” nell’undicesimo turno di campionato. I giallorossi sono primi in classifica (22) in condominio con la Salernitana mentre la compagine etnea insegue la coppia di testa con un solo punto di ritardo. Mister Auteri ha la rosa quasi al completo dovendo fare a meno solo di Simonetti e del lungodegente Nardi. Cornice di pubblico di categoria superiore con quasi 20mila spettatori sugli spalti, match con più presenze di tutta la serie C in questa stagione. Tabellino Catania-Benevento (ore 14:30) Catania (3-4-2-1): Dini; Ierardi, Di Gennaro Celli; Casasola, Quaini, Di Tacchio, Donnarumma; Lunetta, Cicerelli; Forte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE C/ Catania-Benevento: la diretta testuale

