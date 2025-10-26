Serie B risultati nona giornata | sorride il Bari 2-2 tra Padova e Juve Stabia
Roma, 26 ottobre 2025 – Si chiude la nona giornata di Serie B con le due gare di oggi. Tra Padova e Juve Stabia non ci sono né vincitori né vinti, all'Euganeo termina 2-2: inizialmente trova il vantaggio Bortolussi su calcio di rigore, con Cacciamani che nel recupero del primo tempo segna il gol del pari e riporta il risultato in equilibrio. I campani ribaltano la sfida con De Pieri al 68', ma al 73' segna ancora Bortolussi per il 2-2 definitivo, che consegna un punto a testa alle due squadre. Il Padova si trova al nono posto in classifica al pari della Reggiana e dell'Avellino, mentre la Juve Stabia è sesta insieme alla Carrarese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
