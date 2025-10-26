Serie B Padova-Juve Stabia | le probabili formazioni delle due squadre le ultime dai ritiri
Il Padova torna all'Euganeo (strapieno per l'occasione) senza il Papu. Dopo il successo preziosissimo di Catanzaro, la squadra di Andreoletti scende in campo alle ore 15.00 con la voglia di confermare i progressi visti in Calabria e mettere altra distanza sulla zona pericolo. L'occasione è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie A Élite Femminile - 2ª Giornata Unione Rugby Capitolina Valsugana Rugby Padova Queste le ragazze scelte per la prima in. casa Alè Unione!! - facebook.com Vai su Facebook
Calcio Serie B: Catanzaro-Padova 0-1. Vittoria di misura per i biancoscudati che sfruttano gli errori dei padroni di casa e tornano a casa con 3 punti preziosi. - X Vai su X
Padova-Juve Stabia 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - 26, 9a giornata: analisi, statistiche, ultimi risultati e curiosità su Calcio Padova- Secondo sport.virgilio.it
Serie B, Padova-Juve Stabia: le vespe provano a isolarsi dai problemi esterni - Settimana difficilissima per la Juve Stabia che, per motivi extracalcistici, non ha potuto godersi la gioia per il derby vinto con l'Avellino e per. Come scrive tuttomercatoweb.com
Pronostico Padova-Juve Stabia 26 Ottobre 2025: sfida per la zona play off - Sabato 26 ottobre alle 15:00, il Padova ospita la Juve Stabia in Serie B allo Stadio Euganeo: scopri i dettagli del pronostico completo, con analisi approfondita delle quote e delle opzioni di scommes ... bottadiculo.it scrive