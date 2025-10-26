Serie B Padova-Juve Stabia | le probabili formazioni delle due squadre le ultime dai ritiri

Padovaoggi.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Padova torna all'Euganeo (strapieno per l'occasione) senza il Papu. Dopo il successo preziosissimo di Catanzaro, la squadra di Andreoletti scende in campo alle ore 15.00 con la voglia di confermare i progressi visti in Calabria e mettere altra distanza sulla zona pericolo. L'occasione è. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie b padova juvePadova-Juve Stabia 26 ottobre 2025: orario, arbitro, precedenti e statistiche - 26, 9a giornata: analisi, statistiche, ultimi risultati e curiosità su Calcio Padova- Secondo sport.virgilio.it

serie b padova juveSerie B, Padova-Juve Stabia: le vespe provano a isolarsi dai problemi esterni - Settimana difficilissima per la Juve Stabia che, per motivi extracalcistici, non ha potuto godersi la gioia per il derby vinto con l'Avellino e per. Come scrive tuttomercatoweb.com

serie b padova juvePronostico Padova-Juve Stabia 26 Ottobre 2025: sfida per la zona play off - Sabato 26 ottobre alle 15:00, il Padova ospita la Juve Stabia in Serie B allo Stadio Euganeo: scopri i dettagli del pronostico completo, con analisi approfondita delle quote e delle opzioni di scommes ... bottadiculo.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Serie B Padova Juve