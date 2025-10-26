Serie B | frenano Palermo e Venezia lo Spezia cala il poker Sampdoria bloccata sul pari
Serie B: stop per Palermo e Venezia, Spezia travolgente. Sampdoria ancora al palo. Gli aggiornamenti sulla cadetteria Il Modena prosegue la sua fuga solitaria in vetta alla Serie B, approfittando di un sabato che ha visto due pesanti stop per le dirette inseguitrici in zona playoff, Palermo e Venezia. I rosanero cadono a Catanzaro, puniti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
SERIE C2 - IL PUNTO DOPO LA TERZA GIORNATA GIRONE A Frenano Rho e Vighignolo, fermate sul pareggio casalingo dalla Futsei e dal Voghera. Larga vittoria dell’Elle Esse sul campo del Villa Cortese così come il Nibionno passa a Trezzano contro il P - facebook.com Vai su Facebook
Calcio, Serie B: il Palermo sconfitto in trasferta dal Catanzaro, al “Ceravolo” finisce 1-0 - 0 in trasferta dal Catanzaro, nell'anticipo valido per la nona giornata del Campionato di Serie ... Riporta 98zero.com
Giornale di Sicilia: “Palermo, brutta frenata. A Catanzaro c’è il primo ko” - Nel suo articolo per il Giornale di Sicilia, Luigi Butera analizza la prima sconfitta stagionale del Palermo a Catanzaro. Come scrive ilovepalermocalcio.com
Serie B: Palermo sconfitto a Catanzaro, rosanero al quarto posto. La classifica aggiornata - Il Palermo non prende punti e, dopo la sconfitta contro il Catanzaro, rimane fermo a 16 punti, al 4° posto in classifica. Come scrive mondopalermo.it