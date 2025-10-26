Serie B | frenano Palermo e Venezia lo Spezia cala il poker Sampdoria bloccata sul pari

26 ott 2025

Serie B: stop per Palermo e Venezia, Spezia travolgente. Sampdoria ancora al palo. Gli aggiornamenti sulla cadetteria Il Modena prosegue la sua fuga solitaria in vetta alla Serie B, approfittando di un sabato che ha visto due pesanti stop per le dirette inseguitrici in zona playoff, Palermo e Venezia. I rosanero cadono a Catanzaro, puniti . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

