Serie A8° turno | Fiorentina-Bologna 2-2
20.01 Derby dell'Appennino thriller.Fiorentina-Bologna 2-2, con rimonta viola da 0-2. Rossoblù a 14 punti, gigliati penultimi a 4 punti col Pisa. Castro porta avanti gli ospiti con un destro al volo (25'). Ranieri da due passi si divora il pari. Nella ripresa, rigore alla Viola cancellato dal Var. Cambiaghi raddoppia su azione corale (52').Rigore valido (mano di Ferguson), Gudmundsson accorcia (72'). Bologna in 10,rosso a Holm (83').Mano di Bernardeschi,Kean pareggia dal dischetto (93'). Dodò fallisce il clamoroso 3-2. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Serie D 2025/2026 Turno casalingo per le nostre ragazze di serie D 25 ottobre alle ore 17:30 Palestra Comunale - Via G. da Cermenate - Cermenate (CO) Forza ragazze! #VirtusPallavoloCermenate #StrongTogether #Virtus50 #50esimo #Forza - facebook.com Vai su Facebook
Cartoline dall'ultimo turno di #SerieCSkyWifi #MotivationalMonday - X Vai su X
Fiorentina-Bologna: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La Viola di Stefano Pioli ospita al Franchi i rossoblù nel derby dell'Appennino valito per l'ottavo turno di campionato ... Come scrive tuttosport.com
Serie A 2025-26 (8° turno) Fiorentina-Bologna: presentazione - Lo stadio “Artemio Franchi” sarà teatro domenica 26 ottobre alle ore 18:00 del “Derby dell’Appennino” tra Fiorentina e Bologna valido per l’ottavo turno di Serie A. datasport.it scrive
Serie A, 7° turno: Milan-Fiorentina 2-1 - 1 in rimonta sulla Fiorentina: 16 punti, uno più di Inter, Roma e Napoli. Riporta rainews.it