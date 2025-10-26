Serie A Torino-Genoa 2-1

14.23 Rimonta vincente dei granata. Ospiti avanti al 7', quando il 'liscio' di Asllani libera la facile conclusione di Thorsby. Il Genoa legittima il vantaggio con diverse occasioni (Thorsby di poco a latom Ekhator spreca). I granata si vedono nella ripresa. Ottimo Leali sulla frustata di testa di Maripan. Il pari (63') è un autogol di Sabelli, che anticipa Adams sul cross di Pedersen. Maripan si immola sul tiro di Thorsby, Leali si supera sul colpo di testa di Ngonge. Al 90' decide la gran girata di destro di Maripan su corner. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

