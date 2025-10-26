Serie A Torino-Genoa 2-1 | successo in rimonta per Baroni

Periodicodaily.com | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Successo in rimonta del Torino sul Genoa per 2-1 oggi, domenica 26 ottobre, nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 7' grazie a Thorsby, pareggio granata al 63' con l'autogol di Sabelli e gol vittoria al 90' con Maripan. La squadra di Baroni con questo successo sale a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

serie torino genoa 2Serie A, Torino-Genoa 2-1: successo in rimonta per Baroni - Ospiti in vantaggio al 7' grazie a Thorsby, pareggio granata al 63' con l'a ... Da adnkronos.com

serie torino genoa 2Serie A, Torino-Genoa 2-1: Maripan firma il successo granata in rimonta - 1, decisivo anche Paleari con due sensazionali parate nel recupero ... Si legge su msn.com

serie torino genoa 2Torino-Genoa 2-1: video, gol e highlights - Il Torino vince in rimonta contro il Genoa e sale ancora in classifica, lasciando gli avversari all'ultimo posto. Da sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Torino Genoa 2