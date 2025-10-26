Serie A Torino-Genoa 2-1 | successo in rimonta per Baroni
(Adnkronos) – Successo in rimonta del Torino sul Genoa per 2-1 oggi, domenica 26 ottobre, nel lunch match dell'ottava giornata di Serie A. Ospiti in vantaggio al 7' grazie a Thorsby, pareggio granata al 63' con l'autogol di Sabelli e gol vittoria al 90' con Maripan. La squadra di Baroni con questo successo sale a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
