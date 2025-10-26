Serie A la Roma torna alla vittoria | Sassuolo ko i giallorossi agganciano il Napoli in vetta
La Roma di Gasperini torna a vincere: i giallorossi si impongono in casa del Sassuolo e agganciano il Napoli in vetta. La Roma ritrova il sorriso e la gioia dei tre punti dopo il ko casalingo contro l’ Inter e quello in Europa League con il Viktoria Plzen. Serviva un a reazione ed è arrivata in Emilia. La squadra di Gian Piero Gasperini torna al successo e lo fa con una vittoria in trasferta, conquistata al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Seppur con qualche sofferenza di troppo, i giallorossi l’hanno portata a casa con il punteggio di 1-0. La Roma si è fatta a bastare la rete di Paulo Dybala, primo gol in campionato per l’argentino che è arrivato dopo pochi minuti dall’inizio del primo tempo. 🔗 Leggi su Sportface.it
