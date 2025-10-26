Serie A la Lazio batte la Juventus | decide Basic

L’ottava giornata di Serie A si chiude con la vittoria della Lazio sulla Juventus per 1-0 allo Stadio Olimpico. Decisiva la rete di Basic al 9?, con una conclusione dalla distanza che si insacca alla sinistra di Perin dopo la deviazione decisiva di Gatti. I bianconeri provano in tutti i modi a ristabilire la parità, ma l’attacco sbatte sul muro della difesa e di Provedel. Terza sconfitta consecutiva per la squadra di Igor Tudor, la cui posizione sulla panchina si fa delicata. L'articolo proviene da SololaRoma.it. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Serie A, la Lazio batte la Juventus: decide Basic

