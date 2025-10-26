Serie A la Lazio batte 1-0 la Juve | terzo ko di fila per i bianconeri

La Lazio batte la Juventus nella sfida valida per l'ottava giornata di Serie A. Decide un gol di Basic al nono minuto del primo tempo. Nonostante le assenze, i biancocelesti fanno la partita con la mentalita' e il "sacrificio" richiesti da Sarri e salgono a 11 punti, a una lunghezza dai bianconeri, che incappano nella terza sconfitta consecutiva tra campionato e coppa: nel complesso, la squadra di Tudor non vince da otto partite, da quella vinta contro l'Inter il 13 settembre. A decidere la gara dell'Olimpico e' stato Basic. Tante le polemiche arbitrali nel corso del match (che seguiranno verosimilmente nel post-partita). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

