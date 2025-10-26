Serie A Juve ancora ko | la Lazio si impone di misura all’Olimpico
La Lazio di Maurizio Sarri vince di misura all’Olimpico: Basic stende la Juventus di Igor Tudor. È notte fonda in casa Juventus. Dopo i due ko consecutivi contro Como e Real Madrid, la Vecchia Signora crolla anche allo stadio Olimpico al cospetto della Lazio di Maurizio Sarri. I biancocelesti si sono imposti di misura: alla squadra padrona di casa è bastato solamente il gol di Basic, arrivato al nono minuto, per stendere la formazione piemontese. La Juventus crolla anche all’Olimpico: non accadeva dal 2009. Per la Juventus si tratta dell’ottava gara di gol senza vittorie, nonché della terza sconfitta consecutiva: la peggior striscia negativa dal 2009 del club di Torino. 🔗 Leggi su Sportface.it
