Serie A 8° turno | Lazio-Juventus 1-0

22.40 Sarri batte Tudor nella sfida degli ex e per la Lazio non è una vittoria qualsiasi:Juve stesa 1-0 all'Olimpico. Prosegue il momento no dei bianconeri. Minuto 9: errore David, palla a Cataldi che serve Basic, sinistro vincente con l'aiuto di un tocco di Gatti. Ci prova Cambiaso, pericolosi Guendouzi e Isaksen, Provedel dice no a David. Ripresa. Perin ferma Dia,ci prova di testa Thuram (attento Provedel), al 79' bella giocata di Isaksen,vicinissimo al raddoppio. Fuori di poco il tentativo di Pedro. Per la Juve secondo ko di fila. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

