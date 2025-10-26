Serginho | Sono arrivato al Milan e ho trovato un allenatore tattico come Zaccheroni Il racconto | PM

Pianetamilan.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serginho, ex campione brasiliano è stato ospite del Milan Club Sciacca, in provincia di Agrigento. Il racconto su Alberto Zaccheroni ex allenatore rossonero. Serginho, ex campione brasiliano è stato ospite del Milan Club Sciacca, in provincia di Agrigento. Il racconto su Alberto Zaccheroni, ex allenatore rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

serginho sono arrivato al milan e ho trovato un allenatore tattico come zaccheroni il racconto pm

© Pianetamilan.it - Serginho: “Sono arrivato al Milan e ho trovato un allenatore tattico come Zaccheroni”. Il racconto | PM

Contenuti che potrebbero interessarti

serginho sono arrivato milanSerginho su Gilardino: "Stasera si emozionerà. Gli auguro il meglio per la sua carriera...dopo stasera" - Serginho, ex giocatore rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport in vista di Milan- Da milannews.it

serginho sono arrivato milanSerginho sul Milan: "Già da luglio si vedeva un gruppo che credeva nelle idee di Allegri" - In merito all'inizio di stagione del Milan e al lavoro in panchina di Massimiliano Allegri, l'ex rossonero Serginho ha spiegato alla Gazzetta dello Sport: "Si vedeva che il gruppo ... milannews.it scrive

serginho sono arrivato milanSerginho: "Anche se ultimamente non vola, il Napoli non va sottovalutato" - Serginho, ex calciatore del Milan, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per parlare della corsa scudetto dei rossoneri e delle competitor in Serie A: "Stasera ... Si legge su tuttonapoli.net

Cerca Video su questo argomento: Serginho Sono Arrivato Milan