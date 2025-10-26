Sequestrati di nuovo computer e cellulari all' ex pm Venditti | che succede

Iltempo.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovi sequestri e sospetti nella corruzione sul delitto di Garlasco. Con la Procura di Brescia che «scopre» le carte dell'inchiesta sull'archiviazione lampo di Andrea Sempio per mantenere i «sigilli» su cellulari e dispositivi elettronici sequestrati all'ex procuratore Mario Venditti, accusato di essersi fatto corrompere per scagionare l'amico del fratello di Chiara Poggi, e agli ex carabinieri della «squadretta» Silvio Sapone e Giuseppe Spoto.   Nei provvedimenti, firmati dal pm Claudia Moregola con il procuratore Francesco Prete e notificati venerdì sera dopo che il Riesame aveva annullato il sequestro di pc e smartphone, gli inquirenti fanno leva sull'eco mediatica del caso, che potrebbe consentire ai sospettati di interloquire per concordare versioni di comodo sui fatti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

