Sequestrano la moto al figlio minorenne | offende i carabinieri e li minaccia con una penna
Ieri, verso le 21, a Poggioreale, i carabinieri hanno fermato un 17enne in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, senza patente e assicurazione. Accompagnato in caserma, i militari hanno contattato il padre. L'uomo, un operaio 51enne, si è scagliato contro gli stessi militari, colpevoli - a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Scopri altri approfondimenti
La nostra selezione delle moto storiche, di varie epoche, più interessanti che sono in vendita a Bologna Fiere, ad Auto e Moto d'Epoca 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Sequestro falso Made Italy, 5,5 milioni accessori moto-auto. Operazione "Non ci casco" della guardia di finanza di Torino $ANSAmotori $ANSA - X Vai su X