Sequestrano la moto al figlio minorenne | offende i carabinieri e li minaccia con una penna

Napolitoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri, verso le 21, a Poggioreale, i carabinieri hanno fermato un 17enne in sella ad uno scooter di grossa cilindrata, senza patente e assicurazione. Accompagnato in caserma, i militari hanno contattato il padre. L'uomo, un operaio 51enne, si è scagliato contro gli stessi militari, colpevoli - a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

