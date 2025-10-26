Senza patente salta l’alt dei carabinieri e si schianta alla rotonda | l’auto va a fuoco Illesi per miracolo tre ragazzi
Lonato del Garda (Brescia), 26 ottobre 2025 – Erano circa le 22 di ieri sera, sabato 25 ottobre, quando un'auto con tre ragazzi a bordo è finita al centro di una rotatoria a Lonato del Garda (in provincia di Brescia), dopo che il conducente, senza patente mai conseguita, non si è fermato all'alt dei Carabinieri della Compagnia di Desenzano. Alla vista della pattuglia, il giovane alla guida - un 20enne - ha invece p remuto sull'acceleratore, perdendo il controllo del mezzo: l'auto ha attraversato la rotatoria, si è sollevata da terra e si è schiantata contro il muretto di contenimento della corsia opposta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
