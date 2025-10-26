Senti più freddo degli altri? Ecco da cosa potrebbe dipendere
Freddo eccessivo? Potrebbe dipendere da anemia, ipotiroidismo o sindrome di Raynaud. Ecco le principali cause dell’ipersensibilità al freddo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Scopri altri approfondimenti
Inizi a sentir freddo in bici? Ecco la soluzione #bikemania #pissei #primapellepissei #magliaciclista #ciclismo - facebook.com Vai su Facebook
“Una mattina senti l'odore dell'autunno. Non fa ancora freddo, non c'è vento: in realtà non è cambiato nulla, eppure è cambiato tutto” Kurt Tucholsky - X Vai su X
Senti più freddo degli altri? Ecco da cosa potrebbe dipendere - Ipersensibilità al freddo: cause, sintomi e patologie correlate come anemia, ipotiroidismo e sindrome di Raynaud. Secondo msn.com