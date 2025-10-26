Senti più freddo degli altri? Ecco da cosa potrebbe dipendere

Gazzetta.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Freddo eccessivo? Potrebbe dipendere da anemia, ipotiroidismo o sindrome di Raynaud. Ecco le principali cause dell’ipersensibilità al freddo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

senti pi249 freddo degli altri ecco da cosa potrebbe dipendere

© Gazzetta.it - Senti più freddo degli altri? Ecco da cosa potrebbe dipendere

Scopri altri approfondimenti

senti pi249 freddo cosaSenti più freddo degli altri? Ecco da cosa potrebbe dipendere - Ipersensibilità al freddo: cause, sintomi e patologie correlate come anemia, ipotiroidismo e sindrome di Raynaud. Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Senti Pi249 Freddo Cosa