"Le polemiche esternate dal Pd toscano sul depotenziamento di risorse per i lavori di adeguamento della Tirrenica tra Tarquinia e la località Palazzi, a Cecina, sono infondate e sterili. Dispiace che parlamentari Pd facciano finta di non conoscere le regole di finanziamento delle opere pubbliche". Così inizia l’intervento del senatore della Lega Manfredi Potenti (foto), componente della commissione Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica di Palazzo Madama. "L’allocazione delle risorse sul contratto di programma Anas e Ministero Infrastrutture e Trasporti è validato dal Cipess tenendo conto, fra l’altro, del grado di maturità delle progettazioni e degli iter autorizzativi, rimodulando anche risorse del Fondo Unico Anas in relazione ad interventi non immediatamente cantierabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Senatore Potenti: "Tempo perso in anni di ’no’"