Selezioni per il ponte sullo Stretto in 24 ore registrate oltre 3.800 candidature

"Sono già 3.850 le candidature" arrivate in poco più di 24 ore dall'annuncio da parte di Webuild dell'avvio della selezione per le prime assunzioni per la realizzazione del Ponte sullo Stretto.A quanto si è apprende, scrive l'Ansa, il sito ufficiale del gruppo ha registrato "oltre 50.000 accessi. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

