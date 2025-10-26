Seimila calorie per un campione
Ore 8: colazione, uova con pepe su pane a lievitazione naturale consegnato fresco a casa, caffè con latte crudo e sciroppo d'acero per proteggere la caffeina da grassi e zuccheri. Ore 9: il fisioterapista arriva a casa per la routine di stretching e massaggi nella palestra della villa. Ore 10: fascia Whoop al bicipite per monitorare sforzo, recupero e sonno, in piedi davanti all'apparecchio per la terapia a luce rossa, raggi infrarossi per penetrare in profondità tessuti e articolazioni. Ore 11: prima dell'allenamento, in fattoria per prendere del latte crudo ma anche tre bistecche tomahawk, un po' di costata e un filetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
