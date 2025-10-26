Sei in lotta con l’ora solare? Ecco i consigli che funzionano davvero anche se metà ti farà ridere
Il cambio dell’ora segna l’inizio di un periodo difficile per molti: le mattine si fanno sempre più buie e alzarsi dal letto diventa una sfida quotidiana. La ridotta esposizione alla luce solare durante autunno e inverno non è solo sgradevole, ma può influenzare profondamente il nostro umore, portando in alcuni casi a forme di disturbo affettivo stagionale. Eppure esistono strategie concrete, supportate da esperti e testate da migliaia di persone, per trasformare le mattine da momento di sofferenza a inizio positivo della giornata. La chiave sta nell’introdurre piccoli cambiamenti mirati che agiscono su diversi fronti: dalla qualità del sonno alla gestione del risveglio, dall’ambiente domestico alle routine mattutine. 🔗 Leggi su Cultweb.it
