Secondo tie-break in due gare per la Consar che esce da Macerata con un punto

Ravennatoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Contro una Banca Macerata Fisiomed che conferma la sua alta caratura, la Consar disputa una partita di spessore e torna a casa con un punto. Questa volta il tie-break non sorride a Goi e compagni che, dopo avere perso il primo set, hanno ribaltato l’andamento della gara pagando un po’ di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

secondo tie break dueVolley: Secondo tie-break per la Consar, ma questa volta arriva solo un punto - Contro una Banca Macerata Fisiomed che conferma la sua alta caratura, la Consar disputa una partita di spessore e torna a casa con un punto. Da ravennawebtv.it

Due tie break sorridono a Perugia e Piacenza - Dopo aver vinto il primo parziale i biancorossi hanno perso il secondo e terzo per poi ritrovarsi ... Segnala tuttosport.com

Il secondo tie break consecutivo non sorride al Volley Bergamo: settimo posto rimandato - Dopo aver blindato l’accesso ai playoff contro il Novara, a Cuneo il Volley Bergamo vive un altro interminabile tie break. Si legge su bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Secondo Tie Break Due