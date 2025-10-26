Secondo GameStop la console war è finita dopo l’annuncio di Halo su PS5 ecco il comunicato ufficiale

Secondo GameStop, la console war è finita. Ebbene sì, l'iconica catena di negozi ha pubblicato un comunicato ufficiale — volutamente ironico ma non privo di peso simbolico — per dichiarare "la cessazione delle ostilità" tra le fazioni videoludiche dopo la notizia che Halo: Campaign Evolved arriverà anche su PlayStation 5 nel 2026, completo di modalità multiplayer cross-platform. Per il marchio che da vent'anni vive nel cuore del mercato console, si tratta di un momento da celebrare con tono solenne: il titolo che un tempo rappresentava l'orgoglio esclusivo di Xbox diventa ora emblema di un'industria più aperta e interconnessa.

