Seconda vittoria di fila per il Napoli Basket | battuta Reggio Emilia all' Alcott Arena

Il Napoli Basket centra la sua seconda vittoria di fila dopo il successo esterno di Treviso. Gli uomini di coach Magro battono Reggio Emilia 95-87 all'Alcott Arena PalaBarbuto al termine di un bel match, di grande intensità e agonismo. Dopo aver chiuso sotto il primo quarto, gli azzurri prendono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Futsal A2/M, Castellana: tris all’Ortona e seconda vittoria consecutiva - facebook.com Vai su Facebook

Seconda vittoria in campionato per i nostri ragazzi che si impongono per 1-0 contro i Campioni d'Italia grazie alla rete del solito @simeonegiovanni! Da sottolineare anche le prestazioni di Saul #Coco e #Nkounkou! ? - X Vai su X

Rimonta di Milano su Sassari: seconda vittoria di fila per Messina. Brescia resta al comando - 72 Udine e si mantiene a punteggio pieno in questo avvio di campionato, mentre l’Olimpia Milano b ... Secondo msn.com

Fortunato: "Il Napoli può vincere due-tre scudetti di fila. Squadra stratosferica" - "Il Napoli non ha nel suo percorso di vita non ha vinto tanti scudetti dunque è una vittoria importantissima. Si legge su tuttomercatoweb.com

Conte, la domanda su De Bruyne lo stizzisce: “Capisco che a Napoli è difficile…” - Dopo lo Sporting, anche il Genoa cade in casa del Napoli: Antonio Conte chiude prima della sosta con il Napoli a 15 punti in sei giornate ... Secondo calciomercato.it