Seccia replica a Sola sulla variazione di bilancio e le entrate Tari | Contesta qualcosa che non esiste
Arriva la replica dell'assessore Eugenio Seccia al consigliere comunale del M5s Paolo Sola in merito alla variazione di bilancio approvata nell'ultima seduta del consiglio. Sola contestata la destinazione dei fondi derivanti da arretrati, sanzioni e interessi Tari per la manutenzione ordinaria e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
