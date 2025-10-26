Se n' è andato Giovanni Orlando storico imprenditore di Villamagna | aveva 75 anni

26 ott 2025

Se n'è andato all'età di 75 anni Giovanni Orlando, storico imprenditore di Villamagna, creatore della storica Orlando Confezioni, specializzata nella produzione di capispalla, con quasi 70 dipendenti, che nel 2022 venne ceduta al gruppo del lusso Dyloan. Orlando si è spento venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

