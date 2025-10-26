Se De Bruyne infortunato ha liberato i partenopei
L'ha vinta il Napoli, non Conte, l'ha persa l'Inter, non Chivu. Significa che al Maradona è venuto fuori l'orgoglio dei campioni d'Italia, stuzzicati dalle provocazioni degli avversari e da due sconfitte consecutive; significa che l'Inter è andata dietro le proprie presunzioni, convinta dalla passeggiata di champions di poter vivere di rendita, subire 19 gol finora in campionato è segnale grave per una squadra con i progetti grandiosi. Il Napoli è andato contro e oltre la jella che gli ha tolto De Bruyne per una saetta al muscolo della coscia dopo il rigore che ha svegliato una partita senza ritmo e senza sangue, ma l'uscita del belga ha restituito posizione centrale e libertà di azione a McTominay e Anguissa e non è stato affatto un caso che due gol magnifici, per potenza e tecnica, siano venuti proprio dai due succitati centrocampisti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
