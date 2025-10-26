Se Budimir vuole sempre buttarli così che li butti via

2025-10-26 23:14:00 Calcio spagnolo: L’allenatore dell’Osasuna Alessio Lisci ha sottolineato che “non si può fare così tanto” per poi “pensare tre gol” contro il Celta Vigo dopo aver vinto 2-1. Budimir è la persona più competitiva che conosco, se ha tirato il rigore in quel modo non è stato per dirgli quanto fosse bravo, ma perché credeva che fosse la soluzione migliore Alessio Lisci Ha spiegato la sconfitta per 2-3 nel modo seguente: “Nel calcio chi segna un gol vince e basta. E’ evidente che meritavamo molto di più, ma abbiamo preso tre gol, dobbiamo prestare più attenzione. “Abbiamo concesso loro poco, ma ciò che abbiamo concesso loro è stato chiaro. 🔗 Leggi su Justcalcio.com