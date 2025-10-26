Scusi sa indicarmi la strada che cerco? ma poi la vittima di turno viene derubata

Salernotoday.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allarme truffe, da Torrione, passando per Sala Abbagnano, fino a Mercatello: dalle segnalazioni che si stanno susseguendo sui social, risulta che una vettura scura, pare una Mercedes, con due persone distinte a bordo, affiancherebbe le auto delle vittime chiedendo informazioni stradali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

