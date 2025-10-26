Scusi sa indicarmi la strada che cerco? ma poi la vittima di turno viene derubata
Allarme truffe, da Torrione, passando per Sala Abbagnano, fino a Mercatello: dalle segnalazioni che si stanno susseguendo sui social, risulta che una vettura scura, pare una Mercedes, con due persone distinte a bordo, affiancherebbe le auto delle vittime chiedendo informazioni stradali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
? Come chiedere informazioni per strada in Italia? In classe impari: “Mi scusi, dove si trova la stazione, per favore?” Ma un italiano dice: “Scusi, la stazione?” “Mi sa dire dov’è il Duomo?” “Per andare a Piazza Garibaldi?” “Scusi, è da questa parte il - facebook.com Vai su Facebook