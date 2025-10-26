Scuole e uffici pubblici chiusi per l’allerta sismica | la decisione del sindaco Mastella

Tempo di lettura: 2 minuti Alla luce delle continue scosse di terremoto che da giorni stanno interessando il Sannio e che hanno suscitato forte apprensione nella popolazione, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha disposto per la giornata di domani la chiusura delle scuole e degli uffici pubblici di competenza comunale. L’annuncio è arrivato attraverso un post pubblicato dallo stesso primo cittadino sui social: «Domani ho deciso, dopo il parere dei miei dirigenti e tecnici, di chiudere le scuole della città e gli uffici pubblici di mia competenza. Dopo il susseguirsi delle scosse telluriche, che hanno creato apprensione nella popolazione, la misura è un atto dovuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

