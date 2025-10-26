Scuole chiuse in Campania per terremoto in Irpinia domani 27 ottobre | l'elenco delle città
Le scuole di diversi Comuni saranno chiuse lunedì 27 ottobre per verifiche sui crolli. Ecco l'elenco. Ci sono anche le città di Avellino e Benevento. 🔗 Leggi su Fanpage.it
SCUOLE CHIUSE LUNEDÌ 27 OTTOBRE A seguito della comunicazione del Provveditore Scolastico, anche i plessi scolastici di Montefalcione rimarranno chiusi nella giornata di lunedì 27 ottobre. Seguirà ordinanza sindacale e ulteriori aggiornamenti nel
Maltempo, in Toscana scuole chiuse in alcuni comuni #toscana
Terremoto Avellino, scuole chiuse domani anche a Benevento. Sciame sismico nei Campi Flegrei - L'Osservatorio Vesuviano ha comunicato che a partire dalla notte, alle ore 00.
Terremoto in Campania, Mastella chiude le scuole a Benevento: «Notte di apprensione, continuiamo le verifiche» - 0 registrato ieri sera con epicentro a Montefredane (AV), ma che è stato avvertito in tutta la regione Campania, da Napoli a Salerno, ...
Terremoto in Irpinia di magnitudo 4, avvertito in tutta la Campania. Lunedì scuole chiuse - È stato il più forte sisma dello sciame in atto da ieri nell'Avellinese, con una intensità superiore a magnitudo 4, avvertita in tutta la Campania e anche nella provincia di Foggia alle 21.