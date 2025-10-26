Scuole chiuse a Montesarchio | verifiche tecniche sugli edifici
Tempo di lettura: 2 minuti Il Sindaco di Montesarchio, Avv. Carmelo Sandomenico, informa la cittadinanza che, con ordinanza sindacale emanata in data odierna, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le scuole dell’infanzia e gli asili nido, per la giornata di lunedì 27 ottobre 2025. La misura – adottata in via precauzionale – si rende necessaria per consentire ai tecnici comunali di effettuare verifiche approfondite sulle condizioni di integrità strutturale degli edifici scolastici presenti sul territorio, a seguito dello sciame sismico che ha interessato la zona tra il 24 e il 25 ottobre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
