Scuola supplenti senza stipendio da mesi | Costretti a chiedere prestiti per pagare affitto e bollette Cosa sta succedendo
Da oltre due mesi sono tornati in classe, correggono compiti, preparano lezioni, sostengono gli studenti. Ma sul conto corrente, il saldo è sempre lo stesso: zero. Per tanti supplenti brevi, che ogni giorno garantiscono continuità didattica coprendo malattie, permessi e congedi, lo stipendio che dovevano ricevere a settembre e a ottobre è ancora un mistero. C’è chi si appoggia al coniuge, chi chiede aiuto ai genitori o piccoli prestiti agli amici per pagare affitto e bollette. Le segnalazioni ai sindacati si moltiplicano, mentre le istituzioni competenti, dal ministero dell’Istruzione e del Merito al ministero dell’Economia e delle Finanze, continuano a rincorrere le procedure di pagamento. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
La nuova manovra porta una stretta sulla scuola Cambiano le regole per le sostituzioni dei docenti e per la gestione delle assenze brevi. - facebook.com Vai su Facebook
Scuola, supplenti senza stipendio da mesi: «Costretti a chiedere prestiti per pagare affitto e bollette». Cosa sta succedendo - La spiegazione del sindacato e le storie dei docenti costretti a chiedere prestiti ... Secondo open.online
Scuola, docenti supplenti senza stipendio: inizia la dura protesta - Modena:è iniziata a Sassuolo davanti al LiceoFormiggini la protesta dei supplenti della provincia di ... Da it.blastingnews.com
Scuola: 50 ancora senza stipendio. Docenti e personale Ata nei guai - Il segretario generale Flc Cgil, Antonio Mercuri: “Inammissibile che lo Stato sia inadempiente sui ... Scrive msn.com