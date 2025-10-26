Scuola supplenti senza stipendio da mesi | Costretti a chiedere prestiti per pagare affitto e bollette Cosa sta succedendo

Da oltre due mesi sono tornati in classe, correggono compiti, preparano lezioni, sostengono gli studenti. Ma sul conto corrente, il saldo è sempre lo stesso: zero. Per tanti supplenti brevi, che ogni giorno garantiscono continuità didattica coprendo malattie, permessi e congedi, lo stipendio che dovevano ricevere a settembre e a ottobre è ancora un mistero. C’è chi si appoggia al coniuge, chi chiede aiuto ai genitori o piccoli prestiti agli amici per pagare affitto e bollette. Le segnalazioni ai sindacati si moltiplicano, mentre le istituzioni competenti, dal ministero dell’Istruzione e del Merito al ministero dell’Economia e delle Finanze, continuano a rincorrere le procedure di pagamento. 🔗 Leggi su Open.online