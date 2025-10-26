Scuola la rivoluzione che non verrà dall’alto | se vogliamo salvarla tocca a noi

Non c’è da aspettarsi molto dall’alto. Non nel prossimo decreto, non nel prossimo governo, non nella prossima “riforma epocale”. Da troppo tempo la scuola italiana vive in attesa di un cambiamento che non arriva, e intanto si logora: nei muri scrostati, nei registri digitali che funzionano a metà, nei titoli dei giornali che la raccontano come un luogo di fallimenti, di svogliatezze, di disillusione. Si parla di scuola quando c’è un’occupazione, una manifestazione, un sussulto – nel bene o più spesso nel male. Eppure, la scuola resta uno dei pochi spazi dove qualcosa può ancora accadere. Non per decreto, ma per scelta. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Scuola, la rivoluzione che non verrà dall’alto: se vogliamo salvarla, tocca a noi

Argomenti simili trattati di recente

Far West a Melito: non bastano le manette, serve una rivoluzione culturale.Le immagini di Melito, con ragazzi in scooter e irrompono nel cortile di una scuola sparando colpi in aria, fanno male. Ma non possiamo più sorprenderci, da tempo assistiamo a una de - facebook.com Vai su Facebook

Scuola, la rivoluzione che non verrà dall’alto: se vogliamo salvarla, tocca a noi - Il valore del docente in Italia fatica a tradursi in riconoscimento sociale o economico. panorama.it scrive

Rivoluzione a scuola: così cambiano i compiti a casa e le verifiche in classe - Una maggior programmazione dei compiti da fare a casa e delle verifiche in classe per aiutare non soltanto gli studenti nel loro corso di studi ma anche gli stessi insegnanti per una maggior ... Lo riporta ilgiornale.it

SCUOLA/ Valditara, “la rivoluzione del buon senso”: guardare al futuro con la coscienza del passato - L’autore tratteggia la svolta culturale che serve al Paese Rimettere al centro la persona nella sua integralità e ... Si legge su ilsussidiario.net