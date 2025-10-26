Scudetto e Champions Allegri ha dato i numeri | se il Milan mantiene queste medie

Prima del Pisa il tecnico ha fissato a 74 punti la quota per tornare in Europa e non oltre i 25 gol subiti per vincere il campionato. Com'è messo il Diavolo? Le proiezioni attuali non bastano per entrambi gli obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scudetto e champions allegri ha dato i numeri se il milan mantiene queste medie

© Gazzetta.it - Scudetto e Champions, Allegri ha dato i numeri: se il Milan mantiene queste medie...

