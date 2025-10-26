Scudetto e Champions Allegri ha dato i numeri | se il Milan mantiene queste medie

Prima del Pisa il tecnico ha fissato a 74 punti la quota per tornare in Europa e non oltre i 25 gol subiti per vincere il campionato. Com'è messo il Diavolo? Le proiezioni attuali non bastano per entrambi gli obiettivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Scudetto e Champions, Allegri ha dato i numeri: se il Milan mantiene queste medie...

Gasperini senza filtri: "Champions per i soldi, Scudetto? Sembra non interessi a nessuno." Roma-Inter promette spettacolo

#Gasperini: "Tutti parlano di Champions perché porta soldi, sembra a nessuno interessi vincere lo #Scudetto" L'allenatore della #Roma ha parlato così alla vigilia del big match di domani contro l'#Inter.

