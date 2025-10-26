Screening per tumori test neonatali e terapie per disturbi dell’alimentazione | ecco i nuovi Lea Cognetti | Ora si garantiscano in tutta Italia

Screening per tumori ereditari, test neonatali per malattie genetiche rare e l’inserimento di nuove patologie croniche esenti da ticket. Dopo otto anni dall’ultimo aggiornamento, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). Le nuove prestazioni, che il Servizio sanitario nazionale dovrà garantire a tutti i cittadini gratuitamente o tramite ticket. L’obiettivo di questo aggiornamento è duplice: da un lato eliminare prestazioni ormai obsolete, dall’altro migliorare l’appropriatezza delle cure e razionalizzare le prescrizioni, alleggerendo il peso sul sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

