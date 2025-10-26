Scotte sconti e agevolazioni per i dipendenti

"Implementare le azioni e le iniziative a favore del benessere organizzativo anche con la stipula di ulteriori accordi non onerosi finalizzati all’acquisizione di servizi a condizioni tariffarie agevolate in favore dei dipendenti". Ecco perché l’Azienda ospedaliera universitaria ha emesso un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni d’interesse "per consultare il maggior numero di operatori economici in modo non vincolante", recita un passaggio. Un atto, dunque, per dare gambe anche al Piano del benessere organizzativo deliberato il 21 febbraio scorso. A settembre c’era stato invece un altro avviso per attivare sconti e agevolazioni a favore del personale del policlinico "presso centri di educazione posturale e motoria per il benessere psicofisico". 🔗 Leggi su Lanazione.it

