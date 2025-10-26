Scosse il geologo Sammartino | Sciame in atto Serve più prevenzione
Tempo di lettura: 3 minuti In Irpinia c’è “uno sciame sismico” conferma Gaetano Sammartino, presidente della sezione Campania e Molise della Società Italiana di Geologia Ambientale ( Sigea ). Sui terremoti delle ultime ore, gli esperti hanno chiaro lo scenario di base. In attesa dei dovuti approfondimenti. Il tutto “si è già innescato con la prima scossa di magnitudo 3.6 – spiega Sammartino -, ieri sera abbiamo avuto un’altra di 4.0, però diciamo l’evoluzione sono ulteriori piccoli eventi sismici di magnitudo inferiore, quindi deve ritenere che si tratta appunto di uno sciame sismico”. D’altra parte, aggiunge il geologo, “ci troviamo in un’area altamente sismica, quindi c’è da aspettarsi che succedano cose di questo genere, ogni tanto ci si ricorda quando succedono gli eventi di queste situazioni”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
