Scossa di terremoto in Valtaro | epicentro a Borgotaro
Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 17.25 di domenica 26 ottobre, ad una profondità di 72 chilometri. L'epicentro è stato a 2 chilometri dal comune di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
#Terremoto #Indonesia, scossa di magnitudo 6.2 a #Timor: edifici danneggiati | DATI e MAPPE - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di $terremoto ML 4.0 registrata da @INGVterremoti alle 21:49 nella zona di Montefredane, in provincia di $Avellino. Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei $vigilidelfuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni [ $25ottobre 22:30 - X Vai su X
Terremoto in Campania, forte scossa avvertita anche a Napoli: epicentro e magnitudo - Una forte scossa di terremoto è stata avvertita pochi minuti fa in Campania, con epicentro localizzato nella zona di Avellino. Si legge su tuttonapoli.net
Forte scossa di terremoto nell'Avellinese, sentita anche a Napoli. Magnitudo 4, epicentro a Montefredane: gente in strada - A meno di un mese dall'anniversario del terremoto che nel 1980 devastò interi paesi e provocò la morte di migliaia di persone, torna la paura in Irpinia: una scossa di ... Lo riporta ilmattino.it
Forte scossa di terremoto, magnitudo 4.0 sulla scala Richter, epicentro in Irpinia, gente in strada - 49 ed ha avuto epicentro a Montefredane, un comune della valle del Sabato a pochi chilometri da Avellino, il terremoto avvertito in tutta laCampania, controlli in co ... Scrive rtl.it