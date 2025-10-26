Scossa di terremoto in Valtaro | epicentro a Borgotaro

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 17.25 di domenica 26 ottobre, ad una profondità di 72 chilometri. L'epicentro è stato a 2 chilometri dal comune di Borgotaro. 🔗 Leggi su Parmatoday.it