Scossa di terremoto anche nei Campi Flegrei | notte da incubo a Napoli
Non solo l'Irpinia, dopo la scossa 4.0 di magnitudo registrata alle 21.49 di sabato 25 ottobre, un altro sisma ha turbato la notte dei campani. Un terremoto di magnitudo Md 3.1 è infatti verificato nella zona dei Campi Flegrei, ale ore 00.51 di domenica 26 ottobre, con coordinate geografiche (lat. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AD AVELLINO, AVVERTITA ANCHE A NAPOLI - facebook.com Vai su Facebook
Scossa di $terremoto ML 4.0 registrata da @INGVterremoti alle 21:49 nella zona di Montefredane, in provincia di $Avellino. Non sono pervenute al momento alla sala operativa dei $vigilidelfuoco richieste di soccorso o segnalazioni di danni [ $25ottobre 22:30 - X Vai su X
Terremoto ai Campi Flegrei: scossa alle 00.51, sciame sismico in corso - 51 ai Campi Flegrei; il Comune di Pozzuoli avverte la cittadinanza: in corso sciame sismico. Da fanpage.it
Terremoto Campi Flegrei/ Il bollettino: 135 scosse, due sciami sismici e picco massimo di M 2.9 - Terremoto Campi Flegrei, scopriamo il bollettino settimanale riferito al periodo 13- Riporta ilsussidiario.net
Terremoto oggi in Campania, 22 ottobre, scossa di m 2.8 nei Campi Flegrei: dati Ingv - Ecco il riepilogo delle scosse di terremoto che sono state registrate in Italia nella giornata di oggi, 22 ottobre ... Scrive centrometeoitaliano.it