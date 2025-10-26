Scossa di terremoto anche nei Campi Flegrei nella notte
Non solo l'Irpinia, dopo la scossa 4.0 di magnitudo registrata alle 21.49 di sabato 25 ottobre, un altro sisma ha turbato la notte dei campani. Un terremoto di magnitudo Md 3.1 è infatti verificato nella zona dei Campi Flegrei, ale ore 00.51 di domenica 26 ottobre, con coordinate geografiche (lat. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
