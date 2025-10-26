Scoperto mentre appicca un fuoco vicino ad alcuni condomini si scaglia contro gli agenti | 50enne denunciato
ANCONA – L’intervento degli agenti è arrivato dopo una segnalazione, attorno alle 23 di ieri, in via Caucci. Due volanti della polizia sul posto hanno individuato, tra la fitta vegetazione, la presenza di una persona intenta ad appiccare un fuoco tra le sterpaglie in prossimità di alcuni. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
