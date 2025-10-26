Scoperta la truffa del secolo | è partita la caccia a il macellaio
Il suo nome è finito tra i ricercati di tutto il mondo. Ha creato una truffa colossale e guadagnato miliardi di dollari. Ecco come c’è riuscito Il suo nome è finito nella lista nera degli Stati Uniti. Con la sua faccia da bambino, i suoi abiti su misura, il suo comportamento sempre impeccabile, si è guadagnato la fiducia di investitori ed è stato in grado di realizzare e gestire un vero e proprio impero immobiliare globale, accumulando miliardi. Ma ora è finito nei guai. Secondo gli investigatori statunitensi, è il boss di una truffa digitale globale. E rischia fino a quarant’anni di carcere. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
Scoperta truffa di auto di lusso in Umbria. La vittima aveva venduto la sua Ferrari per 165 mila euro, ricevendo degli assegni falsi. In Bergamasca uno dei sette indagati, un 27enne maghrebino, senza fissa dimora. - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Varese Scoperta una truffa nell'ambito del Superbonus 110%. Denunciate 9 persone e ricostruita l'indebita fruizione di crediti fiscali per circa 1 milione di euro. #NoiconVoi - X Vai su X
La truffa del secolo di Madoff - La gigantesca frode di cui viene accusato il settantenne finanziere americano Bernard Madoff ha tutte le carte in regola per candidarsi a truffa del secolo. Segnala milanofinanza.it