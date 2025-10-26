Il suo nome è finito tra i ricercati di tutto il mondo. Ha creato una truffa colossale e guadagnato miliardi di dollari. Ecco come c’è riuscito Il suo nome è finito nella lista nera degli Stati Uniti. Con la sua faccia da bambino, i suoi abiti su misura, il suo comportamento sempre impeccabile, si è guadagnato la fiducia di investitori ed è stato in grado di realizzare e gestire un vero e proprio impero immobiliare globale, accumulando miliardi. Ma ora è finito nei guai. Secondo gli investigatori statunitensi, è il boss di una truffa digitale globale. E rischia fino a quarant’anni di carcere. – cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Scoperta la truffa del secolo: è partita la caccia a "il macellaio"