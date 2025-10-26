Scooter contro auto morto un 17enne gravemente ferito un amico | la tragedia nel tarantino
Tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto): uno scooter con due minorenni si è schiantato contro un’auto in via Tagliata. È morto un ragazzo di 17 anni, mentre l’amico 16enne è ricoverato in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulla dinamica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
