Scooter contro auto morto un 17enne gravemente ferito un amico | la tragedia nel tarantino

Tragedia a San Marzano di San Giuseppe (Taranto): uno scooter con due minorenni si è schiantato contro un'auto in via Tagliata. È morto un ragazzo di 17 anni, mentre l'amico 16enne è ricoverato in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulla dinamica.