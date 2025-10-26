Scontro tra scooter e auto in via Sala Vecchia | due uomini feriti e trasportati al Pronto Soccorso di Arezzo
Attivato alle ore 10.30 di questa mattina il servizio di emergenza 118 dell’ASL Toscana Sud Est per un incidente stradale avvenuto ad Arezzo, in via Sala Vecchia. Lo scontro ha coinvolto uno scooter e un’automobile, e nell’impatto sono rimasti feriti due uomini, di 56 e 60 anni. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori con l’Auto medica di Arezzo, i mezzi della Misericordia di Arezzo e della Croce Bianca di Arezzo, oltre agli agenti della Polizia Municipale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Dopo le prime cure sul luogo dell’accaduto, i due feriti sono stati trasportati in codice 2 al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Donato di Arezzo. 🔗 Leggi su Lortica.it
